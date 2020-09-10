"Цього тижня розпочалась нова кампанія проти Карпат – від нас вимагали калькуляцію витрат на стадіон Україна і пропонували абсолютно безпідставно забрати у клуба арену, повернувши її у комунальну власність. Ми вже детально пояснювали свою позицію.

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Карпати не зобов’язані звітувати перед іншими клубами про свої витрати. Тим більше, коли роками все всіх влаштовувало, зараз ці претензії виглядають як продовження політичного тиску на наш клуб.

Втім, враховуючи інтерес і нерозуміння ситуації вболівальниками, Карпати готові надати усі цифри. Отже, утримання стадіону Україна за останні 12 місяців обійшлося клубу в 5,5 млн грн. Підкреслюємо – лише утримання, тобто поточні витрати, без ремонту, заміни техніки, удосконалення і так далі. Детальніше кошторис виглядає так:

• Електроенергія (в тому числі обігрів поля) – 2,225 млн грн.

• Зарплата обслуговуючого персоналу – 1,384 млн грн.

• Догляд газону – 1,207 млн грн.

• Водопостачання – 597 тис. грн.

• Вивіз сміття – 66 тис. грн.



Більшість цих сум легко перевірити, особливо місцевій владі. Якщо необхідно, ми можемо надати усі документальні підтвердження. А тепер давайте рахувати. За умови проведення на Україні протягом сезону 13 матчів, кожен з них обходиться Карпатам у 421 тис. грн. І найцікавіше – навіть якщо уявити, що Україна буде передана у комунальну власність і всі три клуби зіграють тут усі (!) свої матчі, кожен з них буде коштувати 140 тис. грн. Нагадаємо, Карпати назвали Руху ціну 135 тис. грн за один матч, а ПФК Львів ми запропонували гнучку систему співпраці на весь сезон.

Враховуючи вищесказане, Карпати закликають припинити спекуляції і піар на цій темі. Всі чудово розуміють, що Рух не збирається грати на Україні, а ФК Львів може легко переїхати на Арену Львів, яка загрузла в боргах і демпінгує ціни на оренду. Якщо у місцевої влади є зайвих 5 млн. на утримання стадіону Україна, який нікому, крім Карпат, більше не потрібен – ми з радістю будемо орендувати його за 140 тисяч гривень. Але ми не дозволимо безпідставно викинути Карпати з їхнього дому, в який було вкладено мільйони доларів, зусилля і нашу душу", – йдеться у зверненні на офіційному сайті Карпат.

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