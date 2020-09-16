Центральный защитник Карпат Александр Авраменко не смог зарекомендовать себя в испанском Луго и вернулся в Украину, сообщает издание Karpaty Lviv Nachrichten.

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21-летний защитник находился на просмотре в клубе Сегунды и даже успел принять участие в товарищеском матче против Понферрадины 26 августа, однако не впечатлил тренерский штаб испанцев. Спортивный директор Хорхе де Козар заявил, что Авраменко, который был кандидатом в U-23 не показал должных результатов и клуб решил не подписывать с ним контракт.

К слову, Александр еще не успел дебютировать за основную команду Карпат и пока непонятно, за какой клуб он будет выступать в будущем. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

Напомним, за испанский Луго в свое время выступали экс-защитники Карпат Василий Кравец и Орест Лебеденко.

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