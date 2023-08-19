Чемпіонат Іспанії 2023/24, 2-й тур

Реал Сосьєдад – Сельта – 1:1

Голи: Барренечеа Мугуруса, 22 – Мінгеса, 90+4

Осасуна – Атлетік – початок о 22:30

Реал Сосьєдад після нічиєї з Жироною опростоволосився з Сельтою в рідних стінах. Хоча саме баски відкрили рахунок – на 22-й хвилині Кубо прийняв діагональ і навісив на дальню стійку. Барренечеа Мугуруса замкнув. Перед перервою ж Браїс Мендес міг подвоїти перевагу "чуррі-урдін", однак його постріл з-за ме штрафного взяла на себе стійка.

Перший тайм в цілому був рівним, а от у другому Сельта захопила ініціативу. Підопічні Ягобо Аррасате вели за ударами з рахунком 9:3, але забити у відповідь вдалося аж на 4-й компенсованій хвилині. Айду влетів на правий край штрафного й невдало вистрілив, однак Мінгеса (екс-захисник Барселони) підхопив відскок і прошив Реміро. 1:1! Саме з цим результатом матч і добіг кінця.

Валенсія вперше за 12 років стартувала з двох перемог у Ла Лізі, Вільяреал на виїзді мінімально здолав Мальорку