Реал Сосьедад во второй раз продемонстрировал свое безразличие к геноцидной войне, которую Россия ведет против Украины.

Пока в мире пытаются изолировать спортсменов из страны-террористки, баски решили подписать игрока из московского Динамо Арсена Захаряна.

Лунин выдал рекордные показатели за все время пребывания в Реале – Анчелотти вынес вердикт украинцу за матч с Альмерией

Реал Сосьедад отдал за 20-летнего полузащитника около 13 миллионов евро без учета бонусов, которые будут зависеть от выступления футболиста. Арсен Захарян подписал контракт с испанским клубом на шесть сезонов – до 2029 года.

Не впервые во время войны Реал Сосьедад с безразличием относится к войне в Украине. В июне баскский клуб похвастался тем, что обошел Зенит по числу подписчиков в Tik Tok, выложив видео с отметкой питерского клуба.

Братья Уильямсы принесли Атлетику победу над Осасуной, экс-защитник Барселоны спас Сельту от поражения Сосьедаду