Зарплатну відомість каталонського клубу опублікував сайт Сapology. Жирона за рік віддає своїм футболістам 27 240 000 євро (сума разом з податками).

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Найбільше заробляє орендований з Барселони Ерік Гарсія – понад 115 тисяч євро на тиждень або 6 млн євро на рік ("чистими" 2 880 000 євро). Артем Довбик потрапив у топ-3 зі 48 тисячами євро на тиждень або 2,5 млн на рік (1,2 млн "чистими). Віктор Циганков розташувався на шостій сходинці – майже 27 тисяч євро на тиждень, 1,4 млн на рік (670 тисяч "чистими"). Якщо вірити списку, екс-зірка Динамо є єдиним гравцем Жирони, у якого прописані певні бонуси (280 тисяч євро).

Нагадаємо, каталонці надпотужно розпочали чемпіонат Іспанії і після 9 турів поступаються лише Реалу 2 очками.

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