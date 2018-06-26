ЧС-2018 Іспанія – Марокко: "червона фурія" зіграла внічию з Марокко та зустрінеться з Росією в 1/8 фіналу

Збірна Марокко у "втішному" для себе матчі гучно гримнула дверима, але не завадила іспанцям з першого місця вийти до 1/8 фіналу, де на підопічних Фернандо Єрро чекає Росія.

Матч активніше розпочала Іспанія, але вже на 14-й хвилині марокканці несподівано відкрили рахунок: Бутаїб скористався помилкою іспанського захисту та у виході віч-на-віч з Де Хеа переграв голкіпера "фурії рохи". Іспанці дуже швидко відігралися: після класної комбінації Іньєста викотив м'яч під удар Іско, який "розстріляв" ворота збірної Марокко – 1:1. Підопічні Фернандо Єрро не заспокоїлися, та створили ще один момент після кутового: Піке виграв "другий поверх" у штрафному майданчику суперника, але пробив прямо в руки Ель-Кажуї.

Марокканці святкують перше взяття воріт Де Хеа

Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Здавалося, що Іспанія швидко дотисне та зламає суперника, але, натомість, захисники "червоної фурії" вдруге в матчі прогавили Бутаїба, який знову вискочив віч-на-віч з Де Хеа. Пощастило, що цього разу позиція марокканського форварда була не настільки ідеальною та йому не вдалося переграти голкіпера. У іспанців перед самою перервою була чудова можливість забити другий м'яч, але Дієго Коста перед порожніми воротами не дотягнувся до м'яча після прострілу Іньєсти.

Іспанці святкують гол Іско

На початку другої половини зустрічі марокканці ледь не вийшли вперед: Амрабат з-за меж штрафного завдав дуже потужного удару, але м'яч потрапив у хрестовину воріт Де Хеа. У іспанців після двох кутових ледь не забили Іско та Піке, але якщо після удару першого м'яч з лінії воріт вибив Саїсс, то захисник Барселони не влучив у ворота.

Іспанія – Марокко: Іско – гравець матчу

Марокканцям вдалося заспокоїти гру та відвести її від власних воріт, а на 81-й хвилині команда Ерве Ренара несподівано знову вийшла вперед: Ен-Несірі після подачі кутового головою вколотив м'яч у ворота Де Хеа без шансів для голкіпера.

Іспанці до завершення матчу зуміли забити зусиллями Яго Аспаса, та з огляду на нічию у паралельному матчі Іран – Португалія вийшли в 1/8 фіналу з першого місця в групі.

Марокканці зуміли здивувати

З одного боку, над підопічними Ерве Ренара на висів тягар відповідальності за результат, але з іншого – мало хто очікував від невмотивованої команди справжньої "битви" проти збірної Іспанії. Марокканці зіграли дуже пристойний матч. Вони, звичайно ж, програли іспанцям у показниках володіння м’ячем та точності передач, але переграли "фурію роху" у фізичній боротьбі (єдиноборства, підбори, бігова робота). Найголовніше для марокканців те, що в матчі проти збірної Іспанії їм нарешті вдалося забити, причому зробили це "атлаські леви" двічі, а могли забивати і тричі, якщо б м’яч після шаленого удару Нордіна Амрабата замість хрестовини поцілив у "павутинку" воріт Де Хеа. Дуже приємно бачити таку гру від збірної, яка вже після другого туру ЧС чітко розуміла те, що до стадії плей-офф їй не вийти.

Ен-Несірі забиває другий м'яч збірної Марокко у ворота Де Хеа

Проблеми в обороні "фурії рохи"

Серйозною проблемою для іспанців на стадії плей-офф може стати ненадійна гра в захисті. Іранці прокидали м’яч поміж ніг досвідченому Жерару Піке та добряче "повозили" оборону збірної Іспанії у другому турі. Тепер марокканці залишили два "автографи" у воротах Де Хеа, а могли забити й більше! Окрім вже вищезгаданого "пострілу" Амрабата слід згадати ще й момент, коли іспанські захисники вдруге в грі прогавили Бутаїба, дозволивши форварду вийти "на побачення" з Де Хеа, але Халід "вибачив" оборону збірної Іспанії, не змігши переграти голкіпера.

З Іраном підопічним Єрро певною мірою пощастило, від Марокко пропустили двічі, від Кріштіану Роналду – тричі. Чи не забагато як для одного з претендентів на трофей?

Іспанія – Марокко: післяматчева прес-конференція Ерве Ренара

VAR знову вступає в гру та "супер-джокер" Аспас

Система VAR цього разу допомогла Равшану Ірматову прийняти вірне рішення в епізоді з голом Яго Аспаса. Форвард Сельти забив чистий м’яч, але спочатку головний суддя його не зарахував через піднятий прапорець лайнсмена, проте вже за пару хвилин Ірматов дослухався до порад відеоасистентів та вказав таки на центр поля. Саме цей м’яч став вирішальним та допоміг іспанцям все ж зайняти першу позицію в групі, а Яго Аспас став героєм поєдинку, забивши красень-гол, який є дуже важливим для "червоної фурії" на даному етапі. З такими "джокерами" і Мората не потрібен.

Яго Аспас робить рахунок 2:2

Іспанія – Марокко: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Іспанія зіграє з "господарями" турніру

Іспанія вийшла до 1/8 фіналу ЧС з першого місця лише за рахунок більшої кількості забитих голів (6 проти 5 у португальців). Іспанцям на першій стадії плей-офф доля подарувала достатньо легкого суперника у вигляді "господаря" турніру – збірної Росії, а як "розбирати команду Черчесова на запчастини", нещодавно продемонстрував Уругвай. Іспанія зіграє з росіянами 1 липня у Москві, а португальці зійдуться у двобої з Уругваєм 30 червня в Сочі.

ЧС-2018. Група B. 3 тур

Іспанія – Марокко – 2:2

Голи: Іско, 19, Аспас, 90+1 – Бутаїб, 14, Ен-Несірі, 81

ЧС-2018 Іран – Португалія: піренейці втратили перемогу та перше місце в групі, але вийшли в плей-офф