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Іспанія – Росія: різниця між трансферною вартістю команд складає 869 млн євро

15:50 331 Читать на русском
Іспанія – Росія: різниця між трансферною вартістю команд складає 869 млн євро
Іспанія – Росія зіграють в 1/8 фіналу ЧС-2018 / фото із соцмереж

В матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Іспанія – Росія перемога господарів Мундіалю буде справжньою сенсацією. Як мінімум з урахуванням сумарної трансферної вартості гравців обох команд.

Іспанія та Росія у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 визначать володаря путівки до чвертьфіналу. Матч відбудеться 1 липня о 17:00 у Москві.

Цікаво, що згідно даних Transfermarkt, весь склад збірної Іспанії (23 заявлені гравці) коштує 1,03 мільярда євро. Трансферна вартість гравців збірної Росії – лише 161 млн євро.

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За цим показником Іспанія посідає 2 місце серед усіх команд-учасниць ЧС-2018, поступаючись лише Франції. Росія, у свою чергу, за цим показником лише 18-та. Різниця у вартості футболістів обох команд складає 869 млн євро.

Середня вартість кожного гравця "Фурії Рохи" складає майже 45 млн євро, у росіян аналогічний показник – 7 млн.

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Найдорожчий футболіст збірної Іспанії – Серхіо Бускетс (80 млн євро). У Росії лідирує Олександр Головін, вартість якого 18 млн. У складі Іспанії Головін був би лише 21-м у списку, випереджаючи лише Начо Монреаля, Андреса Іньєсту та Пепе Рейну.

Цікаво, що найдешевшим гравцем у складах обох команд став 38-річний Сергій Ігнашевіч, трансферна вартість якого складає жалюгідні 25 тисяч євро.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
до матчу
23
год
:
26
хв
Росія
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ЧС 2018 Росія Росія Іспанія Іспанія Іспанія - Росія Серхіо Бускетс Серхіо Бускетс Сергій Ігнашевіч Сергій Ігнашевіч футбольні курйози Олександр Головін Олександр Головін
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год
:
26
хв
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21:00
Португалія
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