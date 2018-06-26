ЧС-2018 Уругвай – Росія: уругвайці завдали нищівного фіаско господарям турніру

Уругвай і Росія зустрічалися в матчі 3 туру ЧС-2018 у групі А. Звіт і результат гри читайте на "Футбол 24".

Зустріч лідерів групи А мала турнірне значення. Обидві команди ще до матчу забезпечили собі місце в плей-офф, але переможець гарантував собі першу сходинку у квартеті та зустріч з другим місцем групи В в 1/8 фіналу. Росію влаштовувала нічия, однак переміг представник Південної Америки.

Уругвай зі стартових хвилин почав використовувати помилки суперників. Перший гол у матчі трапився на 10 хвилині, коли росіяни самі "привезли" гостроту на свої володіння. Газінський мусив фолити проти Бентанкура, а Суарес зі штрафного пробив ідеально в кут воріт.

Уругвай – Росія – відео голів

Господарі турніру спробували швидко відповісти, однак Черишев з вигідної позиції влучив у голкіпера, а Дзюба після подачі з кутового не попав у площину уругвайських воріт. Натомість "чарруа" свій кутовий використали для того, аби подвоїти перевагу. Лаксальт з-за меж штрафного майданчика потужно пробив у напрямку Акінфєєва, а рикошет від Черишева не залишив російському воротарю шансів.

На 36 хвилині становище Росії стало ще більш плачевним – правий захисник Смольніков заробив другу жовту картку та залишив свою команду в меншості. До кінця першого тайму рахунок не змінився, а Уругвай збільшив свій фаворитизм.

Уругвай – Росія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

По перерві Станіслав Черчесов випустив на заміну Кузяєва та Смолова, що трішки освіжило гру його команди в атаці. Уругвайці продовжували контролювати ситуацію, але добивати суперника, який діяв удесятьох, не поспішали. Відмінні шанси забити мав Кавані. Спершу Едінсон уникнув офсайду та завалився на газон в чужому штрафному майданчику в боротьбі з Ігнашевичем – арбітр проігнорував претензію на пенальті, а потім форвард з хорошої позиції пробив повз ворота.

Південноамериканці впевнено стримували опонентів і здійснювали небезпечні рейди в чужі володіння. Вони могли відзначитися і дальніми ударами, і після розіграшів кутових. Саме подача з корнера принесла розгром Росії – Кавані класно зорієнтувався на добиванні.

Уругвай здобув третю перемогу на чемпіонаті світу, набрав 9 очок і виграв групу А. В 1/8 фіналу "чарруа" зустрінуться з віце-лідером квартету В. Росія зазнала першої поразки на турнірі.

Уругвай – Росія: Суарес – найкращий гравець матчу

Росія була на рівні до першого серйозного суперника

Господарі мундіалю впевнено виграли перші два матчі з групі із загальним рахунком 8:1, що потягнуло за собою багато захоплених характеристик на адресу підопічних Черчесова. Однак після сьогоднішнього матчу можна сказати, що рацію мали ті експерти, які зберігали скептицизм щодо сили росіян, опираючись на жахливу гру Саудівської Аравії та Єгипту.

Уругвай не дав Росії жодних шансів, покаравши суперника за грубі помилки. Якщо арабські збірні не зуміли скористатися подарунками Акінфєєва та компанії, то "чарруа" довели свій клас трьома "сухими" голами. Жахлива передача назад Кутєпову призвела до небезпечного штрафного, з якого Суарес відкрив рахунок. У середині першого тайму після подачі від кута поля "триколірні" програли підбір – не пробачив вже Лаксальт. Аналогічна ситуація й з вилученням Смольнікова, який підкатом намагався виправити програш у швидкості тому ж Лаксальту.

Смольніков – перший гравець господаря чемпіонату світу за 20 років, який був вилучений

Водночас і біля чужих воріт дався взнаки клас. СА та Єгипет за матч дозволили Росії завдати 11 і 13 ударів відповідно, а Уругвай – лише 4. От і питання – де були знатні бомбардири Черишев і Дзюба, коли потрібно було реалізовувати прекрасні шанси?

Прагматизм Табареса та клас його гравців

Уругвай знову зіграв організовано – переміщався по полю єдиним блоком, мінімізував ризики, діяв, головним чином, збалансовано. Опинившись на 36 хвилині в більшості, "чарруа" не побігли добивати суперника, а методично продовжили вичікувати. Звичайно, в другому таймі футболісти Табареса раніше могли доводити справу до розгрому, але в будь-якому разі до фінального свистка не було навіть найменшого натяку на втрату контролю.

Нехай результат знову вдалося здобути після стандартів – це один з козирів "небесно-білих". Уругвайці виграли групу, не пропустивши жодного гола – 5 такий випадок на чемпіонатах світу. Спокійно, впевнено та на класі. Попри всі передматчеві аванси, Росії нічого протиставити не вдалося.

Цікаві факти

– Едінсон Кавані – другий гравець, який забив за Уругвай на 3 різних чемпіонатах світу. Першим був Луїс Суарес, який сьогодні відзначився 7-м голом за "чарруа" на ЧС.

– Уругвай забив у першому таймі матчу ЧС більше одного гола вперше з 1966 року.

– Росія зазнала однієї з найбільших поразок серед господарів ЧС. На домашньому мундіалі тільки Бразилія поступалася з розгромнішим рахунком.

– Лише втретє в історії ЧС господарі турніру організовують автогол. Черишев приєднався до компанії мексиканця Гусмана (1970 рік) та бразильця Марсело (2014 рік).

ЧС-2018. Група А. 3 тур

Уругвай – Росія – 3:0

Голи: Суарес, 10, Черишев, 23 (аг), Кавані, 90

Вилучення: Смольніков, 36