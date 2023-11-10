Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт не зможе розраховувати на півзахисника Тоттенхема Джеймса Меддісона.

Англійці в міжнародну паузу проведуть два матчі у відбірковому циклі. Команда Саутгейта зіграє проти Мальти 14 листопада, а 20 листопада з Північною Македонією.

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Допомогти "трьом левам" не зможе Джеймс Меддісон. Як повідомила прес-служба Тоттенхема, півзахисник отримав пошкодження ще в матчі проти Челсі на минулих вихідних. Медичні тести показали травму щиколотки та ушкодження м'язів. Меддісон залишиться у розташуванні клубу і розпочне відновлення, яке займе від 1-3 місяці. Про це повідомив журналіст Пол Окіф.

The Sun вважає, що Саутгейт може втратити ще чотирьох гравців. Під питанням Букайо Сака, Каллум Вілсон, Льюїс Данк та Джуд Беллінгем.

Нагадаємо, Англія перебуває в одній групі з Україною. Команда Саутгейта лідирує, набравши 16 очок в шести матчах.

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