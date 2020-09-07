Найкориснішим гравцем матчу у складі збірної України став захисник Микола Матвієнко, інформує Команда 1.

Іспанія – Україна: Зінченко зумів знайти позитив у розгромній поразці в Лізі націй

Рейтинг його ефективності склав 278 балів. За 90 хвилин гравець Шахтаря виграв 4 з 6 єдиноборств, зробив два відбори, чотири перехоплення і три підбирання.

У топ-3 футболістів синьо-жовтих за версією InStat Index також увійшли Сергій Сидорчук (273) та Руслан Маліновський (270). Найкращим гравцем матчу у складі обох команд став 17-річний Ансу Фаті з 416 очками.

Нагадаємо, збірна України зазнала розгромної поразки на виїзді від іспанців (0:4). Наступні матчі Ліги націй підопічні Шевченка проведуть у жовтні – 10-го з Німеччиною, а 13-го знову проти Іспанії.

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