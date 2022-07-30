Інтернасьйонал намагається підписати Ісмаїлі, який ідеально підходить тренерському штабу команди, проте фінансові запити оборонця Шахтаря шокували бразильців, повідомляє Portal do Colorado.

Легіонер Шахтаря розірвав контракт з клубом, – журналіст

Лівий захисник хоче заробляти ті самі гроші, що і в Шахтарі – суму оцінюють в 350 тисяч реалів (близько 70 тисяч доларів – прим.) на місяць. Цікаво, що Інтернасьйонал має кошти, аби задовольнити вимоги Ісмаїлі, оскільки відпустив 2 оборонців, які заробляли на двох близько 400 тисяч реалів у місяць.

Наразі є 2 варіанти розвитку подій: бразильський клуб може погодитись на вимоги Ісмаїлі або ж спробує переконати його піти на зниження зарплати.

Росія напала на Україну: Ахметов не заробить на зірці Шахтаря, нові стадіони і міста для клубів УПЛ