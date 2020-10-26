Бразилець все ще не може повернутись до повноцінних тренувань із командою, повідомляє ShakhtarNews.

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За інформацією клубних лікарів, динаміка відновлення Ісмаїлі позитивна, проте шансів зіграти у 2020 році майже немає.

Нагадаємо, захисник пошкодив хрестоподібну зв'язку на тренуванні ще у червні. У сезоні 2020/21 Ісмаїлі жодного разу не з'являвся на полі.

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