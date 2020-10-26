Исмаили рискует вернуться на поле только в 2021 году – пессимистичный приговор врачей Шахтера
09:20 - Читати українською
Защитник Шахтера Исмаили продолжает восстановление после тяжелой травмы.
Бразилец все еще не может вернуться к полноценным тренировкам с командой, сообщает ShakhtarNews.
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По информации клубных врачей, динамика восстановления Исмаили положительная, однако шансов сыграть в 2020 году почти нет.
Напомним, защитник повредил крестообразную связку на тренировке еще в июне. В сезоне 2020/21 Исмаили ни разу не появлялся на поле.
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