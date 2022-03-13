Арнор Траустасон на мить згадав дитинство просто посеред матчу.

На східному узбережжі США випав відчутний сніг. Нью-Інгленд Революшн приймав Реал Солт-Лейк, і вже до середини першого тайму поле повністю вкрило товстим шаром снігу.

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Ісландський футболіст Арнор Траустасон впав на газон у чужому штрафному і не втримався від спокуси зробити снігового ангела. Епізод потрапив у трансляцію та став вірусним у мережі.

Нью-Інгленд Революшн поступився Реал Солт-Лейк з рахунком 2:3. Траустасон у Європі виступав за Мальме, Норрчопінг і віденський Рапід.