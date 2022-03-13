Ісландський футболіст під час матчу МЛС зробив на полі снігового ангела
11:45 - Читать на русском
Арнор Траустасон на мить згадав дитинство просто посеред матчу.
На східному узбережжі США випав відчутний сніг. Нью-Інгленд Революшн приймав Реал Солт-Лейк, і вже до середини першого тайму поле повністю вкрило товстим шаром снігу.
Дуглас Коста підтримав Україну з-за океану
Ісландський футболіст Арнор Траустасон впав на газон у чужому штрафному і не втримався від спокуси зробити снігового ангела. Епізод потрапив у трансляцію та став вірусним у мережі.
Нью-Інгленд Революшн поступився Реал Солт-Лейк з рахунком 2:3. Траустасон у Європі виступав за Мальме, Норрчопінг і віденський Рапід.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter