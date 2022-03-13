Исландский футболист во время матча МЛС сделал на поле снежного ангела
11:45 - Читати українською
Арнор Траустасон на миг вспомнил детство прямо посреди матча.
На восточном побережье США выпал ощутимый снег. Нью-Ингленд Революшн принимал Реал Солт-Лейк, и уже к середине первого тайма поле полностью укрыло толстым слоем снега.
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Исландский футболист Арнор Траустасон упал на газон в чужой штрафной и не удержался от соблазна сделать снежного ангела. Эпизод попал в трансляцию и стал вирусным в сети.
Нью-Ингленд Революшн уступил Реал Солт-Лейк со счетом 2:3. Траустасон в Европе выступал за Мальмё, Норрчёпинг и венский Рапид.
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