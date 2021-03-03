Нещодавно Іско заявляв, що розраховує влітку змінити команду, але зараз півзахисник Реала вже не є таким категорчиним, повідомляє AS.

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Зінедін Зідан довірив 28-річному іспанцю місце у стартовому складі Реала у двох останніх матчах (проти Аталанти 1:0, а також Реал Сосьєдада 1:1), що змусило Іско переглянути свої плани. Хавбек зокрема розуміє, що після відходу не зможе розраховувати на зарплату у 6 млн євро на рік, яку зараз отримує в Мадриді.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Іско зіграв у 16 матчах. Чинний контракт гравця з Реалом розрахований до літа 2022 року.

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