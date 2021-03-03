Недавно Иско заявлял, что рассчитывает летом сменить команду, но сейчас полузащитник Реала уже не является столь категорчиним, сообщает AS.

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Зинедин Зидан доверил 28-летнему испанцу место в стартовом составе Реала в двух последних матчах (против Аталанты 1:0, а также Реал Сосьедада 1:1), что заставило Иско пересмотреть свои планы. Хавбек понимает, что после ухода не сможет рассчитывать на зарплату в 6 млн евро в год, которую сейчас получает в Мадриде.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Иско сыграл в 16 матчах. Действующий контракт игрока с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

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