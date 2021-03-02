Вінгер Тоттенхема Гарет Бейл, права на якого належать Реалу, може покинути мадридський клуб на повноцінній основі.

Тоттенхем всерйоз роздумує викупити Гарета Бейла після його нещодавніх виступів за "шпор", повідомляє The Express.

Феєрія Бейла у відеоогляді матчу Тоттенхем – Бернлі – 4:0

Зазначається, що Реал не буде проти трансферу, оскільки мадридці зекономлять чималу суму на зарплатні валлійця та використає ці гроші для підписання Кіліана Мбаппе.

До слова, Бейл провів 20 матчів у складі Тоттенхема у поточному сезоні, записавши 8 голів та 3 асисти до свого активу. Цікаво, що Гарет відзначився 4 забитими м'ячами та 3 результативними передачами в останніх 4 поєдинках.

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