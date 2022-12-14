Універсальний захисник Аякса Дейлі Блінд втомився перебувати без постійної ігрової практики під керівництвом Альфреда Схрьодера. Як повідомляє De Telegraaf, Блінд попросив амстердамський клуб про дострокове розірвання контракту, який діє до літа 2023 року.

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Аякс відповів згодою – з поваги до Дейлі. Повідомляється, що клуб не хотів би відпускати Блінда, але не може йти проти бажання свого вихованця.

У сезоні 2022/23 Блінд втратив місце основного лівого захисника – Схрьодер вважав за краще використовувати на цій позиції Оуена Вейндала та Девайна Ренша.

Джерело зазначає, що у послугах Блінда зацікавлений бельгійський Антверпен.

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