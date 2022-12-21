Испанский полузащитник Иско снова остался без клуба. Его приключение в Севилье длилось всего несколько месяцев.

Атакующий полузащитник Севильи Иско снова стал свободным агентом. Контракт, действовавший до лета 2024 года, разорвали по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, что 30-летний испанец присоединился к андалузцам только в августе. С тех пор успел сыграть 19 матчей (1 гол и 3 ассиста). По информации СМИ, Иско пришлось покинуть Севилью из-за конфликта со спортивным директором Рамоном Мончи.

Следовательно, бывший полузащитник Реала снова может беспрепятственно искать себе новое место работы. По сообщениям испанской прессы, Иско может перебраться в АПЛ и воссоединиться с Хуленом Лопетеги, вместе с которым раньше работал в Мадриде, Севилье и сборной Испании.

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