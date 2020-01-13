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Іньєста розкритикував керівництво Барселони за неповагу до Вальверде

13:03 1529 Читать на русском
Іньєста розкритикував керівництво Барселони за неповагу до Вальверде
Іньєста і Вальверде / AFP

Колишній хавбек Барселони Андрес Іньєста поділився думками щодо напруженої ситуації головного тренера каталонців Ернесто Вальверде.

"Що мені першим спадає на думку, якщо все справді так – методи клубу дещо відштовхують. Я думаю, що повага до тренера повинна бути завжди. Зрештою, такі вчинки можуть заподіяти ще більше шкоди. Становище наставника дуже ослаблене.

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Я не бачився і не розмовляв з Бартомеу та іншими керівниками Барси. Ми дійсно мало спілкуємося, але з президентом хороші відносини, як і тоді, коли я грав тут. Протягом року ми кілька разів розмовляли з Вальверде. Дійсно, незалежно від того, подобається нам тренер чи ні, я думаю, що такі ситуації нікому не потрібні: ні тренеру, ні команді, ні фанатам", – наводить слова Іньєсти AS з посиланням на інтерв'ю Onda Cero.

Нагадаємо, у пресі почали активно з'являтися чутки про звільнення Ернесто Вальверде з Барселони через провальний початок 2020 року.

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Теги
Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Андрес Іньєста Андрес Іньєста Барселона Барселона
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