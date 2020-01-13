Іньєста розкритикував керівництво Барселони за неповагу до Вальверде

Колишній хавбек Барселони Андрес Іньєста поділився думками щодо напруженої ситуації головного тренера каталонців Ернесто Вальверде.

"Що мені першим спадає на думку, якщо все справді так – методи клубу дещо відштовхують. Я думаю, що повага до тренера повинна бути завжди. Зрештою, такі вчинки можуть заподіяти ще більше шкоди. Становище наставника дуже ослаблене.

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Я не бачився і не розмовляв з Бартомеу та іншими керівниками Барси. Ми дійсно мало спілкуємося, але з президентом хороші відносини, як і тоді, коли я грав тут. Протягом року ми кілька разів розмовляли з Вальверде. Дійсно, незалежно від того, подобається нам тренер чи ні, я думаю, що такі ситуації нікому не потрібні: ні тренеру, ні команді, ні фанатам", – наводить слова Іньєсти AS з посиланням на інтерв'ю Onda Cero.

Нагадаємо, у пресі почали активно з'являтися чутки про звільнення Ернесто Вальверде з Барселони через провальний початок 2020 року.

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