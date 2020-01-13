Иньеста раскритиковал руководство Барселоны за неуважение к Вальверде

Бывший хавбек Барселоны Андрес Иньеста поделился мыслями относительно напряженной ситуации главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

"Что мне первым приходит на ум, если все действительно так – методы клуба несколько отталкивают. Я думаю, что уважение к тренеру должно быть всегда. В конце концов, такие поступки могут причинить еще больше вреда. Положение наставника очень ослаблено.

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Я не виделся и не разговаривал с Бартомеу и другими руководителями Барсы. Мы действительно мало общаемся, но с президентом хорошие отношения, как и тогда, когда я играл здесь. В течение года мы несколько раз разговаривали с Вальверде. Действительно, независимо от того, нравится нам тренер или нет, я думаю, что такие ситуации никому не нужны: ни тренеру, ни команде, ни фанатам", – приводит слова Иньесты AS со ссылкой на интервью Onda Cero.

Напомним, в прессе начали активно появляться слухи об увольнении Эрнесто Вальверде из Барселоны из-за провального начала 2020 года.

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