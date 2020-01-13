Барселона може сьогодні офіційно звільнити Вальверде – залишилися два кандидати на заміну

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде ризикує втратити свою посаду вже найближчим часом.

Майбутнє іспанського фахівця перебуває під загрозою після зустрічі ради директорів клубу, інформує Mundo Deportivo.

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Вчора (12 січня) відбулося засідання керівників "блаугранас", в якому взяли участь президент Жозеп-Марія Бартомеу, менеджер Хав'єр Бордас, генеральний директор Оскар Грау і технічний секретар Ерік Абідаль. Вони обговорили подальшу долю тренера, який вкрай невдало розпочав 2020 рік (виліт із Суперкубка Іспанії та втрата очок з Еспаньйолом у Прімері).

За інформацією джерела, звільнення Вальверде є обов'язковим, однак іспанець може протриматися і до кінця сезону, оскільки Хаві відмовився очолювати команду зараз. Залишилися два варіанти заміни, якщо Барса все ж наважиться відмовитися від послуг 55-річного фахівця. Це екс-тренер Бетіса Кіке Сетєн та Маурісіо Почеттіно, який у листопаді покинув Тоттенхем. На сьогодні запланована зустріч Бартомеу та Вальверде, і саме на ній може бути офіційно оголошено про звільнення керманича каталонців.

Нагадаємо, свій наступний матч Барселона проведе 19 січня – "блаугранас" прийматимуть Гранаду в рамках 20 туру Прімери.

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