Хавбек Віссел Кобе Андреас Іньєста не зможе брати участі у найближчих матчах своєї команди.

Іньєста переніс операцію у Барселоні у зв'язку з травмою підколінного сухожилля правої ноги в матчі 1/8 фіналу азіатської Ліги чемпіонів проти Шанхая (2:0).

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Як повідомляє AS, через це 36-річний півзахисник японського Віссел Кобе пропустить близько 4 місяців. До відновлення Андреас буде приступати у серці Каталонії.

До слова, Іньєста перейшов в екзотичний клуб влітку 2018 року з Барселони на правах вільного агента. Контракт футболіста розрахований до кінця 2021-го. На рахунку Андреса шість голів і вісім результативних передач в 34 матчах у цьому році.

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