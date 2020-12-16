Хавбек Виссел Кобе Андреас Иньеста не сможет участвовать в ближайших матчах своей команды.

Иньеста перенес операцию в Барселоне в связи с травмой подколенного сухожилия правой ноги, которую одержал в матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов против Шанхая (2:0).

Барселона должна вернуть Гвардиолу, Хави, Иньесту и Пуйоля, – кандидат в президенты каталонского клуба

Как сообщает AS, 36-летний полузащитник японского Виссел Кобе пропустит около 4 месяцев. К восстановлению Андреас будет приступать в сердце Каталонии.

К слову, Иньеста перешел в экзотический клуб в 2018 году из Барселони на правах свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до конца 2021-го. На счету Андреса шесть голов и восемь результативных передач в 34 матчах в этом году.

Иньеста голом прибил китайского гранда в азиатской ЛЧ – экс-звезда Челси покидает турнир