Віктор Фонт, який має намір балотуватись у крісло президента Барси, поділився тезами своєї програми.

"Замінити найкраще покоління, яке футбол бачив за всю свою історію, – великий виклик. Особливо за часів, коли конкуренція висока, а багато клубів належать могутнім власникам.

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Ми маємо намір створити сильний і конкурентоспроможний проект, і нам в Барсі дуже пощастило, що ми успадкували стиль гри, який Йохан Кройфф прищепив всій структурі команд.

Більшість найкращих професіоналів, які розуміють цей стиль, також є фанатами Барси – наприклад, Пеп Гвардіола, Хаві, Іньєста, Пуйоль.

Всі вони легенди Барселони, але не працюють в клубі – нам потрібно повернути їх, щоб забезпечити створення конкурентоспроможного проекту.

Все, що потрібно Мессі, – знати, що він є частиною конкурентоспроможного проекту, який прагне виграти наступну Лігу чемпіонів. Якщо нам випаде честь очолити Барселону, ми зможемо домогтися того, щоб Мессі залишився", – цитує Фонта Sky Sports.

Нагадаємо, нещодавно Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони.

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