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Іньєста розповів, що хотів би зіграти з Канте в одній команді

1 листопада 22:39 114 Читать на русском
Іньєста розповів, що хотів би зіграти з Канте в одній команді
Н'голо Канте / Reuters

Півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста відзначив хавбека Челсі Н'голо Канте.

'"Мені дуже подобається Канте через роботу, яку він виконує на полі. Француз завжди впевнений у собі.

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Завдяки своїй майстерності він є чи не найважливішим гравцем Челсі і збірної Франції. Він з тих гравців, з якими хочеться грати в одній команді", – цитує Іньєсту Goal.

У цьому сезоні Канте зіграв у складі Челсі 10 матчів, в яких відзначився одним голом і одним асистом.

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Теги
Англія Андрес Іньєста Андрес Іньєста Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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