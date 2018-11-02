Іньєста розповів, що хотів би зіграти з Канте в одній команді

Півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста відзначив хавбека Челсі Н'голо Канте.

'"Мені дуже подобається Канте через роботу, яку він виконує на полі. Француз завжди впевнений у собі.

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Завдяки своїй майстерності він є чи не найважливішим гравцем Челсі і збірної Франції. Він з тих гравців, з якими хочеться грати в одній команді", – цитує Іньєсту Goal.

У цьому сезоні Канте зіграв у складі Челсі 10 матчів, в яких відзначився одним голом і одним асистом.

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