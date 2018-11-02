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Иньеста рассказал, что хотел бы сыграть с Канте в одной команде

1 ноября 22:39 34 Читати українською
Иньеста рассказал, что хотел бы сыграть с Канте в одной команде
Н'голо Канте / Reuters

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста отметил хавбека Челси Н'голо Канте.

"Мне очень нравится Канте из-за работы, которую он выполняет на поле. Француз всегда уверен в себе.

Канте поужинал и сыграл в FIFA со случайными знакомыми

Благодаря своему мастерству он является важнейшим игроком Челси и сборной Франции. Он из тех игроков, с которыми хочется играть в одной команде", – цитирует Иньесту Goal.

В этом сезоне Канте сыграл в составе Челси 10 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Иньеста забил за Виссел Кобе во втором матче подряд: очередной шедевр испанца

Теги
Англия Андрес Иньеста Андрес Иньеста Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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