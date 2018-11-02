Иньеста рассказал, что хотел бы сыграть с Канте в одной команде

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста отметил хавбека Челси Н'голо Канте.

"Мне очень нравится Канте из-за работы, которую он выполняет на поле. Француз всегда уверен в себе.

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Благодаря своему мастерству он является важнейшим игроком Челси и сборной Франции. Он из тех игроков, с которыми хочется играть в одной команде", – цитирует Иньесту Goal.

В этом сезоне Канте сыграл в составе Челси 10 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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