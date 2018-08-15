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Іньєста забив за Віссел Кобе у другому матчі поспіль: черговий шедевр іспанця

14:27 1266 Читать на русском
Іньєста забив за Віссел Кобе у другому матчі поспіль: черговий шедевр іспанця
Андрес Іньєста / фото із соцмереж

Півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста відзначився черговим голом за японську команду.

Віссел Кобе в матчі 22 туру приймає лідера чемпіонату Японії Хіросіму (після першого тайму рахунок 1:1).

На 17-й хвилині півзахисник господарів Андрес Іньєста зрівняв рахунок шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика після асисту Лукаса Подольські.

Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе

Для 34-річного Іньєсти цей гол став другим за японський клуб після переходу з Барселони. Відзначимо, що і в попередньому матчі гольову передачу іспанцю також віддав Подольські.

Теги
Іспанія Відеоновини Віссел Кобе Віссел Кобе Андрес Іньєста Андрес Іньєста
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