Іньєста забив за Віссел Кобе у другому матчі поспіль: черговий шедевр іспанця

Півзахисник Віссел Кобе Андрес Іньєста відзначився черговим голом за японську команду.

Віссел Кобе в матчі 22 туру приймає лідера чемпіонату Японії Хіросіму (після першого тайму рахунок 1:1).

На 17-й хвилині півзахисник господарів Андрес Іньєста зрівняв рахунок шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика після асисту Лукаса Подольські.

Іньєста забив божественний дебютний гол за Віссел Кобе

Для 34-річного Іньєсти цей гол став другим за японський клуб після переходу з Барселони. Відзначимо, що і в попередньому матчі гольову передачу іспанцю також віддав Подольські.