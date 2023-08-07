Легенда Барселони у свої 39 років не готовий завершити кар'єру. Андреса Іньєсту преса активно відправляла до Інтера Маямі, де виступає Ліонель Мессі. Втім, іспанець обрав інший варіант.

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Іньєста вирішив підписати контракт з Емірейтс Клаб з ОАЕ. Півзахисник буде виступати за команду з Рас-Аль-Хайму до червня 2024 року, а також зможе продовжити угоду ще на один сезон.

Нагадаємо, що іспанець нещодавно покинув Віссел Кобе у статусі вільного агента. Він виступав за японський клуб п'ять років.

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