Інтер Маямі збирається в компанію до Мессі запросити ще одного відомого гравця.

Американський клуб на своєму сайті оголосив, що придбав одне місце, яке дозволяє реєструвати гравців з-за кордону. Слот був викуплений за 150 тисяч доларів у іншої команди МЛС – Сан-Хосе Ерткуейкс. Найімовірніше, Інтер Маямі готується до ще одного трансферу, яким може стати перехід Луїса Суареса.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, головний тренер американського клубу Тата Мартіно підтвердив, що розмовляв з керівництвом про трансфер уругвайського нападника. Однак перехід Суареса ускладнюється тим, що Греміо не хоче відпускати гравця до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що Інтер Маямі цікавився також Андресом Іньєстою, який перебуває у статусі вільного агента після відходу із Віссел Кобе.

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