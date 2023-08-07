Легенда Барселоны в свои 39 лет не готов завершить карьеру. Андреса Иньесту пресса активно отправляла в Интера Майами, где выступает Лионель Месси. Впрочем, испанец выбрал другой вариант.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Иньеста решил подписать контракт с Эмирейтс Клаб из ОАЭ. Полузащитник будет выступать за команду из Рас-Аль-Хайму до июня 2024 года, а также сможет продлить соглашение еще на один сезон.

Напомним, что испанец недавно покинул Виссел Кобе в статусе свободного агента. Он выступал за японский клуб пять лет.

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