Легендарний хавбек вирішив достроково розірвати контракт і влітку шукатиме нову команду, стверджує Nikkan Sports.

Екс-зірка Барселони офіційно завершив кар'єру в 32 роки – його найвідоміший гол не було зараховано

Іньєста ще в 2018 приєднався до Віссел Кобе після відходу з Барселони. Півзахисник наразі відіграв за японців 132 матчі, оформивши 26 голів та 25 асистів. Іньєста привів Віссел Кобе до перших титулів в історії – Кубка Імператора-2019 та Суперкубка Японії-2020. Втім, поступово роль іспанця зменшується, а в 2 матчах нинішнього сезону він взагалі отримав крихти на полі.

Іньєсті скоро стукне 39, але вішати бутси на цвях він не збирається. Легенду кличуть клуби з Близького Сходу та США. Цікаво, що прощальний матч Андреса за Віссел Кобе може бути якраз проти Барселони – команди запланували товариську зустріч на початку літа.

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