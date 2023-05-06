Легендарный хавбек решил досрочно разорвать контракт и летом будет искать новую команду, утверждает Nikkan Sports.

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Иньеста еще в 2018 году присоединился к Виссел Кобе после ухода из Барселоны. Полузащитник пока отыграл за японцев 132 матча, оформив 26 голов и 25 ассистов. Иньеста привел Виссел Кобе к первым титулам в истории – Кубку Императора-2019 и Суперкубку Японии-2020. Впрочем, постепенно роль испанца уменьшается, а в 2-х матчах нынешнего сезона он вообще получил крошки на поле.

Иньесте скоро стукнет 39, но вешать бутсы на гвоздь он не собирается. Легенду зовут клубы с Ближнего Востока и США. Интересно, что прощальный матч Андреса за Виссел Кобе может быть как раз против Барселоны – команды запланировали товарищескую встречу в начале лета.

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