Зірковий іспанець в міжсезоння підшукував новий клуб, оскільки у свої 39 років хоче продовжувати виступати.

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Як повідомляє прес-служба Емірейтс Клаб, Андрес Іньєста офіційно приєднався до команди. Раніше була інформація, що півзахисник підпише контракт за схемою 1+1. Презентація іспанця запланована на 9 серпня.

В минулому сезоні Іньєста виступав за японський Віссел Кобе. Влітку легенда Барселони став вільним агентом. Преса активно відправляла Іньєсту до Ліонеля Мессі в Інтер Маямі.

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