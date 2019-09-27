Інцидент з Тайсоном може стати початком поганих тенденцій у Шахтарі, – Олег Федорчук

Відомий український тренер Олег Федорчук розповів про потенційні проблеми у Шахтарі після гальмування трансферу Тайсона в Рому.

"У Шахтаря є приховані проблеми. Вони намагаються їх заретушувати, але тим не менше проблеми ці періодично дають про себе знати. Ми бачили ситуацію з Тайсоном, це може поширитися на інших гравців. Якщо їх почнуть, як Тайсона, пригальмовувати в питаннях потенційних трансферів, в команді можуть початися негативні тенденції, чим цілком може скористатися Динамо.

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Але Динамо необхідно вирішити наявні проблеми в обороні. У Шахтаря достатньо сильні гравці атаки. З такими захисниками динамівцям буде складно розраховувати на перемогу, адже ми розуміємо, що реально скоротити відставання можна буде тільки в очних зустрічах. Але більшою мірою все залежатиме від Шахтаря – якщо там буде все нормально і команда не попливе, то шансів у Динамо немає", – цитує Федорчука FootBoom.

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