Шахтар – Ворскла: анонс матчу УПЛ

У рамках 9-го туру УПЛ Шахтар приймає Ворсклу. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар продовжує своє домінування у чемпіонаті, вигравши усі 8 матчів, забивши 24 голи й пропустивши в чотири рази менше. При цьому "гірники" били не тільки "мішків", а й головних претендентів на медалі – Олександрію, Динамо, Зорю та Десну. Не всі з цих матчів були переконливими: на КСК Ніка був провалений перший тайм, з луганцями сталася диво-перестрілка у Харкові (4:3), а тиждень тому у Чернігові після потужного старту команда здулася, граючи у щось дуже далеке від класичного футболу Шахтаря.

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Для усіх поєдинків характерними були проблеми чемпіонів з діями під пресингом та неуважність оборони. Довгий час їх маскували фантастична форма лідерів (зокрема, Тайсона) та вмикання турбо-режиму, але у матчі з Десною обидві палочки-виручалочки замовкли одразу по перерві. Високо накриваючи суперника й діючи сміливо, сіверяни створили купу проблем своєму пасивному супернику – не вистачило лише виконавницької майстерності на завершальній стадії. Словом, проти Шахтаря можна грати.

Статистика протистояння

Всього: 57 матчів, 42 перемоги Шахтаря, 11 нічиїх, 4 перемоги Ворскли, різниця м’ячів 119-33

У Прем’єр-лізі: 49 матчів (+37, =9, -2, 99-28)

Ворскла до попереднього туру хоч і не вважалася претендентом на медалі, але здавалася дуже якісним середнячком, якому до снаги відібрати очки в українського гранда. Не насторожували навіть програші Карпатам, Олександрії, Зорі та Десні, однак Динамо тиждень тому розбило ілюзію потужності полтавців – у ворота "ворсклян" залетіло одразу п'ять голів. "Зелено-білі" не змогли відповісти бодай одим, а загалом це була третя поспіль поразка підопічних Віталія Косовського – найбільша у рідних стінах за всю історію клуба в УПЛ. Ворскла одразу ж впала на 10 позицію.

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Власне, навіть у такому розгромі від гранда нічого страшного не було б, якби полтавці не поступалися іншим міцним командам настільки ж безапеляційно. У перших турах ще були деякі знижки на нефарт (із Зорею) та рівність за моментами (з Десною), однак чим далі крокує команда Віталія Косовського, тим помітнішою стає якісна перевага лідерів чемпіонату в матчах проти "ворсклян". При цьому не можна сказати, що Ворскла зовсім ніяка: у неї хороші фланги та симпатична атакувальна модель – втім, є значні проблеми з реалізацією та злагодженістю дій в обороні. "Зелено-білі" вміють грати у футбол, але поки що він занадто сирий.

Попередній матч. 11.11.2018. 15-й тур чемпіонату України-2018/2019.

Ворскла – Шахтар – 0:2

Голи: 0:1 – Веллінгтон Нем (19), 0:2 – Майкон (41).

Кадрова ситуація

Травмовані: Шехіч, Каневцев – Піхальонок, Малишев

Дискваліфіковані: немає

Під питанням: Мораєс (Шахтар)

Не зіграють з інших причин: Болбат, Сікан, Хочолава (не потрапили до заявки)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Ворскла

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Антоніо – Тете, Тайсон, Соломон – Мораєс

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Баєнко, Кане – Скляр – Ребенок, Петровіч, Габелок, Артур – Коломоєць

"Родзинки" матчу:

– Шахтар в ролі господарів поля може забити 1000-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

– Шахтар може забити 100-й "полтавський" гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

– Переможна серія Шахтаря в матчах з Ворсклою в УПЛ розпочалася 6 березня 2016 року й триває вже 9 ігор (м'ячі – 25-7)

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року протягом 37 матчів поспіль: +32=5.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Шахтар перед Лігою чемпіонів може дати відпочинок деяким лідерам, адже матч проти Ворскли на папері не обіцяє жодних проблем. Так, полтавці не безнадійні й моментами навіть симпатичні, але після домашнього розгрому в грі проти кризового Динамо сподіватися на виїзний тріумф у Харкові було б занадто оптимістично. Донеччани – фаворити зустрічі, в якій вони повинні здобувати переконливу перемогу.

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