Інтернасьйонал зацікавлений у переході Че Че

Півзахисник Динамо Че Че все ще може повернутися в чемпіонат Бразилії.

За інформацією Revista Esportiva, 26-річний півзахисник Че-Че потрапив до сфери інтересів Інтернасьонала. Зазначається, що бразильський клуб хоче орендувати футболіста у Динамо.

Динамо відхилило пропозицію Сан-Паулу щодо Че Че, – журналіст

Раніше повідомлялося, що Динамо відхилило пропозицію Сан-Паулу щодо оренди гравця.

Нагадаємо, напередодні агент Че Че підтвердив, що бразильський клуб дійсно цікавиться футболістом Динамо, однак той хоче залишитися в Києві.

Сан-Паулу цікавиться Че Че, але він хоче залишитися в Динамо, – агент бразильця

В нинішньому сезоні Че Че зіграв за Динамо всього 9 матчів в УПЛ, не відзначившись результативними діями.