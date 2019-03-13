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Інтернасьйонал зацікавлений у переході Че Че

20:02 207 Читать на русском
Інтернасьйонал зацікавлений у переході Че Че
Че Че / фото із соцмереж

Півзахисник Динамо Че Че все ще може повернутися в чемпіонат Бразилії.

За інформацією Revista Esportiva, 26-річний півзахисник Че-Че потрапив до сфери інтересів Інтернасьонала. Зазначається, що бразильський клуб хоче орендувати футболіста у Динамо.

Динамо відхилило пропозицію Сан-Паулу щодо Че Че, – журналіст

Раніше повідомлялося, що Динамо відхилило пропозицію Сан-Паулу щодо оренди гравця.

Нагадаємо, напередодні агент Че Че підтвердив, що бразильський клуб дійсно цікавиться футболістом Динамо, однак той хоче залишитися в Києві.

Сан-Паулу цікавиться Че Че, але він хоче залишитися в Динамо, – агент бразильця

В нинішньому сезоні Че Че зіграв за Динамо всього 9 матчів в УПЛ, не відзначившись результативними діями.

Теги
Світ Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Інтернасьйонал Інтернасьйонал Даніло Дас Невес Че Че Даніло Дас Невес Че Че
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