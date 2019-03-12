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Динамо відхилило пропозицію Сан-Паулу щодо Че Че, – журналіст

16:13 250 Читать на русском
Динамо відхилило пропозицію Сан-Паулу щодо Че Че, – журналіст
Че Че / ФК Динамо

Півзахисник Динамо Че Че, схоже, продовжить виступати у складі київського клубу.

Про це у Twitter повідомив журналіст Ренато Нуньєс:

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"Динамо відхилило пропозицію Сан-Паулу щодо оренди Че Че. Бразильський клуб не готовий відразу викупити гравця.

Головний тренер Сан-Паулу Кука особисто зацікавлений в придбанні Че Че, однак клуб не готовий витрачати значні кошти задля придбання хавбека киян. Сан-Паулу намагатиметься взяти у оренду якось іншого виконавця", – написав Нуньєс.

Нагадаємо, сьогодні агент Че Че підтвердив, що бразильський клуб дійсно цікавиться футболістом Динамо, однак той хоче залишитися в Києві.

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