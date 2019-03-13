toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ БАРСЕЛОНА - ЛИОН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Интернасьонал заинтересован в переходе Че Че

20:04 65 Читати українською
Интернасьонал заинтересован в переходе Че Че
Че Че / фото из соцсетей

Полузащитник Динамо Че Че все еще может вернуться в чемпионат Бразилии.

По информации Revista Esportiva, 26-летний полузащитник Че-Че попал в сферу интересов Интернасьоналя. Сообщается, что бразильский клуб хочет арендовать футболиста у Динамо.

Динамо отклонило предложение Сан-Паулу по Че Че, – журналист

Ранее сообщалось, что Динамо отклонило предложение Сан-Паулу по аренде игрока.

Напомним, накануне агент Че Че подтвердил, что бразильский клуб действительно интересуется футболистом Динамо, однако тот хочет остаться в Киеве.

Сан-Паулу интересуется Че Че, но он хочет остаться в Динамо, – агент бразильцаа

В нынешнем сезоне Че Че сыграл за Динамо всего 9 матчей в УПЛ, не отметившись результативными действиями.

Теги
Мир Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Динамо Киев Интернасьонал Интернасьонал Данило Дас Невес Че Че Данило Дас Невес Че Че
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
2
мин
Бавария
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук