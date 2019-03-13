Интернасьонал заинтересован в переходе Че Че

Полузащитник Динамо Че Че все еще может вернуться в чемпионат Бразилии.

По информации Revista Esportiva, 26-летний полузащитник Че-Че попал в сферу интересов Интернасьоналя. Сообщается, что бразильский клуб хочет арендовать футболиста у Динамо.

Динамо отклонило предложение Сан-Паулу по Че Че, – журналист

Ранее сообщалось, что Динамо отклонило предложение Сан-Паулу по аренде игрока.

Напомним, накануне агент Че Че подтвердил, что бразильский клуб действительно интересуется футболистом Динамо, однако тот хочет остаться в Киеве.

Сан-Паулу интересуется Че Че, но он хочет остаться в Динамо, – агент бразильцаа

В нынешнем сезоне Че Че сыграл за Динамо всего 9 матчей в УПЛ, не отметившись результативными действиями.