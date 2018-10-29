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Інтер знайшов заміну Хандановічу

15:35 634 Читать на русском
Інтер знайшов заміну Хандановічу
Самір Хандановіч / соцмережі

Голкіпер ПСЖ Альфонс Ареола може продовжити кар'єру в Інтері.

Інтер розглядає можливість підписання голкіпера ПСЖ Альфонса Ареола, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Француз наразі веде переговори зі своїм клубом щодо продовження контракту, але на Джузеппе Меацца сподіваються перехопити гравця.

Нинішньому воротарю Інтера Саміру Хандановічу вже 34 роки, словенець захищає кольори "нерадзуррі" з 2012 року.

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