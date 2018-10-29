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Ювентус включився в боротьбу з англійськими грандами за Ндомбеле

12:52 670 Читать на русском
Ювентус включився в боротьбу з англійськими грандами за Ндомбеле
Танге Ндомбеле / ФК Ліон

Півзахисник Ліона Танге Ндомбеле може перейти в Ювентус. На гравця полюють також топ-клуби АПЛ.

Ювентус розпочав боротьбу за півзахисника Ліона Танге Ндомбеле, повідомляє Calciomercato.

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На француза полює кілька європейських грандів, зокрема обидв а манчестерські клуби, Челсі та Тоттенхем.

Для Юве він є запасним варіантом, оскільки туринці більше націлені на хавбека ПСЖ Адріена Рабйо, який може дістатись "зебрам" безкоштовно в статусі вільного агента.

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