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Интер нашел замену Хандановичу

29 октября 15:35 139 Читати українською
Интер нашел замену Хандановичу
Самир Ханданович / соцсети

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола может продолжить карьеру в Интере.

Интер рассматривает возможность подписания голкипера ПСЖ Альфонса Ареола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Француз сейчас ведет переговоры со своим клубом о продлении контракта, но на Джузеппе Меацца надеются перехватить игрока.

Нынешнему вратарю Интера Самиру Хандановичу уже 34 года, словенец защищает цвета "нерадзурри" с 2012 года.

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Теги
Италия Интер Интер Трансферы Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Альфонс Ареола Альфонс Ареола Трансферы Чемпионата Италии Самир Ханданович Самир Ханданович
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