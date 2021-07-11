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Хатебур на Джузеппе Меацца повинен замінити Ашрафа Хакімі, який перебрався до ПСЖ за 60 млн євро. Трансфер універсала "Богині", який може закрити позиції правого оборонця і півзахисника, коштуватиме орієнтовно 15 млн. Хатебур має ще два роки за контрактом із Аталантою. Проте, трансферу може посприяти прогрес його конкурента – данця Йоакіма Меле.

До слова, в сезоні 2020/21 Ханс Хатебур провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

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