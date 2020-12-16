Інтер готовий відпустити Крістіана Еріксена в Аталанту заради Алехандро Гомеса, повідомляє Football-Italia з посиланням на Corriere della Sera.

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Цікаво, що обидва клуби мають намір позбутись гравців: данець так і не зміг стати важливою частиною Інтера, а Гомес розсварився із наставником бергамасків Гасперіні. Щоправда, Аталанта не бажає підсилювати прямого конкурента.

До слова, аргентинець провів 15 матчів у складі бергамасків у поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти, а Еріксен не відзначився жодними результативними діями за 12 поєдинків.

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