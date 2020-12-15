Півзахисник Аталанти Папу Гомес не збирається затримуватись у клубі на фоні зіпсованих стосунків з Джан П'єро Гасперіні.

Аргентинець хоче знайти нову команду під час зимового трансферного вікна, повідомляє Goal.

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Гомес планує залишитися у Європі, щоб зберегти місце у складі збірної Аргентини і виступити на Копа Амеріка-2021. Його контракт з Аталантою розрахований до літа 2023-го, проте хавбек хоче домовитися про достроковий розрив і перехід в інший клуб на правах вільного агента. Претендентів на опальну зірку не бракує – Інтер, Мілан, Рома, а також ПСЖ, де виступає співвітчизник Анхель Ді Марія.

Нагадаємо, Гомес нібито влаштував заколот проти Гасперіні у перерві матчу Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда. Тренер Аталанти намагається уникати розмов про конфлікт, але в останньому поєдинку проти Фіорентини залишив хавбека на лаві запасних.

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