Інтер знайшов несподівану альтернативу Лукаку

Міланський Інтер розглядає варіант із запрошенням форварда французького Парі Сен-Жермен Едінсона Кавані.

Уругвайський ветеран став альтернативою форварду МЮ Ромелу Лукаку, повідомляє Calciomercato.

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"Нерадзуррі" впродовж тривалого часу намагалися підписати 26-річного бельгійця, але досі не змогли домовитися щодо суми трансферу з представниками Юнайтед. Зате туринський Ювентус невдовзі запропонує Манчестер Юнайтед обмін Пауло Дибали на Лукаку, що може остаточно поховати надії Антоніо Конте на підписання потужного нападника.

Натомість в Едінсона Кавані залишився лише рік за контрактом із ПСЖ, тому його купівля не буде дорогою. Крім того, 32-річний уругваєць має складні взаємини з деякими одноклубниками та керманичем парижан Томасом Тухелем.

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