Интер нашел неожиданную альтернативу Лукаку

Миланский Интер рассматривает вариант с приглашением форварда французского Пари Сен-Жермен Эдинсона Кавани.

Уругвайский ветеран стал альтернативой форварду МЮ Ромелу Лукаку, сообщает Calciomercato.

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"Нерадзурри" на протяжении длительного времени пытались подписать 26-летнего бельгийца, но пока не смогли договориться о сумме трансфера с представителями Юнайтед. Зато туринский Ювентус вскоре предложит Манчестер Юнайтед обмен Пауло Дибалы на Лукаку, что может окончательно похоронить надежды Антонио Конте на подписание мощного нападающего.

В то же время у Эдинсона Кавани остался всего год по контракту с ПСЖ, поэтому его покупка не ​​будет затратной. Кроме того, у 32-летнего уругвайца сложные отношения с некоторыми одноклубниками и наставником парижан Томасом Тухелем.

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