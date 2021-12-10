Барселона має 5 конкурентів у боротьбі за Онана
13:50 - Читать на русском
Камерунський голкіпер Андре Онана влітку стане ласим шматком на ринку вільних агентів.
Барселона хоче підписати воротаря на заміну тер Штегену. Ідеальний варіант – Андре Онана з Аякса. Камерунець влітку стане вільним агентом, а тому Барса могла б взяти його безкоштовно.
Однак каталонці мають багато конкурентів, повідомляє Mundo Deportivo. Онана отримав 5 пропозицій: Атлетіко, Наполі, Монако, Ніцца та Інтер. "Нерадзуррі" найближчі до трансферу.
Онана – вихованець Барселони. Він провів 4 потужні сезони в Аяксі, але на початку цього року отримав бан за використання допінгу та вилетів з футболу на 10 місяців.
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