Інтер у важкому матчі здолав Наполі, Мілан розписав бойову нічию із Дженоа та інші матчі 12-го туру Серії А
В рамках 12-го туру Серії А було проведено шість матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2020/21, 12-й тур
Інтер – Наполі – 1:0
Гол: Лукаку, 73 (пен)
Вилучення: Інсіньє, 71 (Наполі)
Дженоа – Мілан – 2:2
Голи: Дестро, 47, 60 – Калабрія, 52, Калулу, 83
Фіорентина – Сассуоло – 1:1
Голи: Влаховіч, 35 (пен) – Траоре, 13
Верона – Сампдорія – 1:2
Голи: Дзакканьї, 70 (пен) – Екдаль, 41, Верре, 54
Вилучення: Барак, 90+4 (Верона)
Парма – Кальярі – 0:0
Спеція – Болонья – 2:2
Голи: Нзола, 19, 63 – Домінгес, 72, Барроу, 90+2
Нереалізований пенальті: Барроу, 90+6 (Болонья)
Інтер у рідних стінах приймав Наполі. У першому таймі вартих уваги моментів не відбулось і команди пішли на перерву із нульовим рахунком. Після перерви господарі заробили одинадцятиметровий, який реалізував Лукаку. Одразу після цього червону картку за суперечки з арбітром отримав Інсіньє і неаполітанці залишились у меншості. Попри перевагу, більше забити "нерадзуррі" так і не змогли. Мінімальна перемога Інтера – 1:0.
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Мілан на виїзді зустрічався із Дженоа. Гольова засуха у матчі тривала до 47-ї хвилини, коли Дестро на добиванні з другої спроби таки зумів пробити голкіпера "россонері". За п'ять хвилин гості відповіли голом Калабрії. На 60-й Дестро у штрафному майданчику вистрибну вище оборонців і головою спрямував м'яч у сітку, записавши до свого активу дубль. Вже під завісу зустрічі "россонері" зрівняли – Калулу після розіграшу кутового таки зумів запхати м'яч у сітку. У підсумку – бойова нічия.
Сассуоло завітав у гості до Фіорентини. У першому таймі команди обмінялись голами – у "фіалок" з пенальті відзначився Влаховіч, а у гостей Траоре. Друга половина зустрічі виявилась нудною – жодного небезпечного моменту. Команди здебільшого перепасовувались у центрі поля, не ризикуючи втратити крихку рівновагу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.
Верона приймала Сампдорію. Під завісу першої половини зустрічі генуезці вирвались уперед завдяки голу Екдаля. Одразу після перерви перевагу закріпив Верре. На 70-й господарі відквитали один гол завдяки одинадцятиметровому, який реалізував Дзакканьї. Проте, це виявилось усе, на що були спроможні гравці Верони. Перемога Сампдорії – 1:2.
Парма розписала безгольову нічию із Кальярі. Протягом матчу обидві команди могли безліч разів відкривати рахунок, проте пармезанцям бракувало точності ударів, а у сардинців на заваді щоразу вставав голкіпер. У другому таймі ситуація на полі не змінилась і фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.
Спеція у домашньому поєдинку дала бій Болоньї. Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині завдяки голу Нзоли. У другому таймі той же Нзола збільшив перевагу, оформивши дубль. На 72-й після розіграшу кутового Домінгес зумів відквитати один гол. Під завісу зустрічі Барроу зрівняв рахунок, а на останніх хвилинах ще й міг вирвати перемогу завдяки пенальті, проте не зумів його реалізувати. Бойова нічия – 2:2.