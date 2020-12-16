В рамках 12-го туру Серії А було проведено шість матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 12-й тур

Інтер – Наполі – 1:0

Гол: Лукаку, 73 (пен)

Вилучення: Інсіньє, 71 (Наполі)

Дженоа – Мілан – 2:2

Голи: Дестро, 47, 60 – Калабрія, 52, Калулу, 83

Фіорентина – Сассуоло – 1:1

Голи: Влаховіч, 35 (пен) – Траоре, 13

Верона – Сампдорія – 1:2

Голи: Дзакканьї, 70 (пен) – Екдаль, 41, Верре, 54

Вилучення: Барак, 90+4 (Верона)

Парма – Кальярі – 0:0

Спеція – Болонья – 2:2

Голи: Нзола, 19, 63 – Домінгес, 72, Барроу, 90+2

Нереалізований пенальті: Барроу, 90+6 (Болонья)

Інтер у рідних стінах приймав Наполі. У першому таймі вартих уваги моментів не відбулось і команди пішли на перерву із нульовим рахунком. Після перерви господарі заробили одинадцятиметровий, який реалізував Лукаку. Одразу після цього червону картку за суперечки з арбітром отримав Інсіньє і неаполітанці залишились у меншості. Попри перевагу, більше забити "нерадзуррі" так і не змогли. Мінімальна перемога Інтера – 1:0.

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Мілан на виїзді зустрічався із Дженоа. Гольова засуха у матчі тривала до 47-ї хвилини, коли Дестро на добиванні з другої спроби таки зумів пробити голкіпера "россонері". За п'ять хвилин гості відповіли голом Калабрії. На 60-й Дестро у штрафному майданчику вистрибну вище оборонців і головою спрямував м'яч у сітку, записавши до свого активу дубль. Вже під завісу зустрічі "россонері" зрівняли – Калулу після розіграшу кутового таки зумів запхати м'яч у сітку. У підсумку – бойова нічия.

Сассуоло завітав у гості до Фіорентини. У першому таймі команди обмінялись голами – у "фіалок" з пенальті відзначився Влаховіч, а у гостей Траоре. Друга половина зустрічі виявилась нудною – жодного небезпечного моменту. Команди здебільшого перепасовувались у центрі поля, не ризикуючи втратити крихку рівновагу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

Верона приймала Сампдорію. Під завісу першої половини зустрічі генуезці вирвались уперед завдяки голу Екдаля. Одразу після перерви перевагу закріпив Верре. На 70-й господарі відквитали один гол завдяки одинадцятиметровому, який реалізував Дзакканьї. Проте, це виявилось усе, на що були спроможні гравці Верони. Перемога Сампдорії – 1:2.

Парма розписала безгольову нічию із Кальярі. Протягом матчу обидві команди могли безліч разів відкривати рахунок, проте пармезанцям бракувало точності ударів, а у сардинців на заваді щоразу вставав голкіпер. У другому таймі ситуація на полі не змінилась і фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Спеція у домашньому поєдинку дала бій Болоньї. Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині завдяки голу Нзоли. У другому таймі той же Нзола збільшив перевагу, оформивши дубль. На 72-й після розіграшу кутового Домінгес зумів відквитати один гол. Під завісу зустрічі Барроу зрівняв рахунок, а на останніх хвилинах ще й міг вирвати перемогу завдяки пенальті, проте не зумів його реалізувати. Бойова нічия – 2:2.

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